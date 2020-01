Fazem 165 quilómetros para assassinar homem a tiro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Durante cerca de duas horas, os dois arguidos, de 23 e 36 anos, conduziram o carro desde Lousada até Vila Nova de Foz Coa. Armados com duas pistolas, uma de calibre 7.65 mm e outra 6.35 mm, ambas municiadas, fizeram uma viagem de 165 quilómetros com o propósito de tirar a vida a um homem, de 39 anos.Mal chegaram ao destino, a 5 de julho do ano passado, e quando estavam a apenas três metros da vítima, abateram-na com um tiro no peito. Foram agora acusados ... < br />