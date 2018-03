Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Fazer as pazes com a floresta”

Nádia Piazza recorda que o fogo se “impõe há séculos”.

Por José Durão | 01:30

"Temos de fazer as pazes com a floresta." As palavras são de Nádia Piazza, presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, em resposta à "guerra aos incêndios" declarada pelo secretário de Estado do Desenvolvimento e das Florestas, Miguel Freitas, no Pinhal de Leiria.



"Eu diria antes que o País deveria travar uma guerra pela mudança de mentalidades no que diz respeito aos fogos e à floresta", adiantou. "Teria alguma contenção em afirmações deste género", acrescentou, em resposta ao governante.



"Devemos encarar o fogo como um evento natural que se impõe ao homem há séculos. Importa que nos adaptemos ao fogo como acontecimento inevitável durante o período crítico", afirmou esta segunda-feira ao CM.



Foi a 16 de junho do ano passado que Nádia Piazza descobriu que estava grávida do segundo filho. No dia seguinte, uma das páginas mais negras da história dos fogos no país seria escrita nos concelhos do pinhal interior. Nádia Piazza perdeu o filho Luís, de cinco anos, o ex-marido e a sogra, três das 62 vítimas mortais - número que viria a aumentar para 66 - que o fogo reclamou.



O dia seguinte marcaria o início de uma longa jornada de luta por justiça, pela memória das vidas que se perderam e pela garantia de que a população estará melhor preparada quando as chamas voltarem.



Radicada em Portugal há 18 anos, Nádia acredita que é imprescindível educar as populações no que fazer, e como fazer, em casos de incêndios. "Não se espera que as pessoas combatam um incêndio florestal. Isso compete aos bombeiros", afirmou.



"Pretende-se é que as pessoas consigam resistir e sobreviver à passagem do fogo", rematou.



GNR com 470 mil euros para quartel do GIPS

O ministério das Finanças desbloqueou uma verba de 470 mil euros para fazer obras no quartel da Unidade de Intervenção da GNR, na Pontinha, Odivelas, onde está instalado o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS).



Depois de ter sido autorizado o reforço desta unidade com mais 600 elementos, para fortalecer o sistema de combate a incêndios, a GNR percebeu a necessidade de ampliação do quartel onde o GIPS se encontra agora.



Assim, foi publicado esta segunda-feira em ‘Diário da República’ o decreto que desbloqueia a verba necessária às obras.