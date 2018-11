Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FBI denuncia jovem de Setúbal por piada com Daesh

Tweets pedindo que Estádio de Alvalade explodisse valeram inquérito.

09:47

Um jovem de 18 anos, residente em Setúbal, foi denunciado à Polícia Judiciária pelo FBI (polícia federal de investigação dos Estados Unidos) por ter escrito três tweets (mensagens na rede social Twitter) em 2015, em que mostrou intenção de aderir ao Daesh, pedindo àquele movimento terrorista para fazer explodir o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e ainda o estabelecimento de ensino frequentado pelo menor (Escola Secundária Sebastião da Gama).



Segundo a revista ‘Sábado’, o rapaz, com 15 anos na altura dos factos, chegou a ser investigado pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Judiciária, num inquérito tutelado pelo DCIAP. O menor tinha o perfil ‘Skater’ no Twitter.



Além de ter havido uma busca à casa do mesmo, onde foi apreendido um computador e um telemóvel que nada revelaram de incriminador, o pai do suspeito de terrorismo foi mesmo interrogado.



No entanto, apesar de todas as diligências efetuadas, a conclusão do procurador do DCIAP responsável pelo inquérito acabou por ser a de arquivamento do processo.



O magistrado refere que, "perante toda a factualidade apurada, entende o Ministério Público, em conformidade com a UNCT da PJ, que o indivíduo em causa ao agir como agiu, colocando no Twitter, apenas se comportou com o intuito de dizer uma piada".



A investigação apurou ainda que o jovem, hoje com 18 anos, era na altura "dado ao humor, sendo possível caracterizar este comportamento como atitudes irrefletidas de um adolescente".