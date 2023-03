Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting abre inquérito para averiguar acidente no rali das Camélias

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) vai abrir um inquérito sobre o acidente no rali das Camélias, em Malveira da Serra, em Cascais, que feriu cinco pessoas na sexta-feira passada.Em comunicado, a FPAK esclarece que a direção entendeu que se deveria "abrir um inquérito para averiguar os factos"."Desejamos aos feridos no acidente a rápida recuperação", pode ler-se ainda.O acidente aconteceu durante a prova, quando um dos carros se despistou e abalroou várias elementos do público. As vítimas foram assistidas no local e posteriormente levadas para o hospital de Cascais.