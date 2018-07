Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira da Serra em escola de São Brás de Alportel com telhado de amianto

Câmara diz que vários peritos já garantiram que não existe nenhum perigo.

Por Rafael Duarte | 08:50

São Brás de Alportel recebe até domingo mais uma Feira da Serra, na escola básica Poeta Bernardo de Passos. No entanto, o evento está assombrado pela denúncia do CDS-PP local, garantindo que no local "existe amianto [substância potencialmente cancerígena] em vários dos componentes construtivos dos vários edifícios" do recinto escolar e lembrou a listagem publicada pelo governo, em 2014, que já dava conta desta situação.



Com o passar dos anos, para o partido, "nada aconteceu e as nossas crianças, toda a comunidade escolar e todos os vizinhos dessas escolas estão sujeitos a respirar um ar poluído com fibras cancerígenas". Por isso, o CDS-PP considera que "a remoção do amianto é uma prioridade de saúde pública".



Questionado pelo CM, o presidente da Câmara de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, garante que "a escola já recebeu vários peritos que disseram que não existe nenhum problema grave" e explicou que as telhas de fibrocimento [que contêm amianto] estão colocadas "sobre placas de betão para proteger e isolar o interior das escolas".



Mas esta explicação não convence o CDS-PP que lembra que "as partículas de amianto são ventiladas da cobertura para todo o espaço circundante da escola e naturalmente penetram todos os espaços interiores das escolas, tal como são ventiladas para todo o recinto da Feira da Serra".



O autarca lamenta que o CDS-PP tenha levantado um "problema que não existe" no decorrer de um evento "tão importante para os são-brasenses". E diz que "o mais importante são as crianças e nunca deixaria que frequentassem uma escola sem condições".