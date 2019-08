Feira de Lagoa com palco instalado na relva

Este ano, a Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa (FATACIL) terá um aumento do número de expositores e mais dois parques de estacionamento.A grande novidade é que o palco principal de espetáculos será transferido para o relvado do estádio Josino da Costa. O certame decorre de 16 a 25 deste mês, sendo esperados mais de 180 mil visitantes. As entradas custam 4 euros."A FATACIL vai ter quase oito centenas de expositores, enquanto no ano passado o número foi pouco superior a 700", revela aoLuís Encarnação, que esta semana assumiu o cargo de presidente da autarquia (ver pormenores).No que se refere ao estacionamento, haverá 12 parques - mais dois do que na edição anterior -, com capacidade para "12 500 viaturas", explica o autarca. Para reduzir o tempo de espera na compra de ingressos serão abertas mais duas bilheteiras do que na edição de 2018.O palco ficará, este ano, no "relvado do estádio Josino da Costa", revela Luís Encarnação, adiantando que, após a feira, o relvado será substituído.A organização da FATACIL custa um milhão de euros.Luís Encarnação assumiu esta semana o cargo de presidente da Câmara de Lagoa, após Francisco Martins ter decidido abandonar o cargo por motivos de saúde."O caminho está definido e não vai haver grandes mudanças", diz o autarca.Após o verão, a autarquia vai avançar com a obra do picadeira municipal, junto ao recinto da FATACIL. Tal como ojá noticiou, o investimento ronda 1,5 milhões de euros.Esta obra parte da primeira fase da criação do parque urbano.