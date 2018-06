Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira de S. Pedro com nova cabeça de cartaz

Raquel Tavares e Matias Damásio são cabeças de cartaz de festa que vai durar cinco dias.

Por Tânia Rei

Num formato "mais curto mas mais intenso", arranca esta quarta-feira a Feira de São Pedro, em Macedo de Cavaleiros.



A comemorar 35 anos, o certame empresarial aliado aos espetáculos musicais continua a afirmar-se como um dos maiores eventos do distrito de Bragança. Este ano, o evento tem menos dias - passa de 9 para 5 - mas atuam dois artistas em cada noite.



"Não é novidade que a feira de há uns anos para cá vinha a decair. Era muito cómodo deixar as coisas como estavam, mas o evento ia morrer. Com alguma coragem e loucura, mudámos o figurino", explica o vice-presidente do município macedense, Pedro Mascarenhas.



Da organização faz também parte a Associação Comercial, Industrial e de Serviços, responsável pela feira comercial, que revela que há mais expositores do que no ano anterior.



"No espaço exterior do recinto, temos mais pessoas. No interior temos menos expositores mas com stands de maior dimensão", adiantou, ao CM, Rui Fernandes, presidente da associação. Os setores automóvel e agrícola estão em peso. Além disso, há empresas de várias áreas e artesanato. Ao todo, serão 212 expositores. "Acho que, a nível empresarial, é o único da região.



Este ano, é o pontapé de saída de um projeto ambicioso. Para o ano esperamos um ‘boom’", acrescenta.

A Feira de São Pedro decorre de 27 de junho a 1 de julho, no Parque de Exposições Municipal. Raquel Tavares, April Ivy, Bezegol e Matias Damásio, são alguns dos nomes que compõem o cartaz.



Os bilhetes diários custam entre 2 e 5 euros (último dia) e o passe geral fica por 7 euros. Ainda sem previsões, a organização espera milhares de visitantes. A festa estende-se depois pelas ruas ao centro da cidade com DJ.