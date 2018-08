Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira de São Mateus com tudo pronto para festa de Viseu

Comerciantes ultimam detalhes para a grande abertura, com destaque para novo bairro da Restauração.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:22

Estão a ultimar-se os preparativos para mais uma edição da Feira de São Mateus, que começa já quinta-feira, em Viseu.



Durante uma visita ao espaço salta à vista o novo bairro da Restauração. Os proprietários de oito restaurantes investiram do próprio bolso para dar uma ‘nova cara’ a um dos locais que parecia ter ficado parado no tempo e assim oferecer melhores condições aos mais de 1,2 milhões de visitantes que são esperados nos 39 dias de festa.



"São 3 500 metros quadrados de uma nova zona de restauração. Quanto às áreas de esplanada, quase triplicam em relação aos anos anteriores", adiantou Jorge Sobrado, gestor da ‘Viseu Marca’, entidade que organiza a feira.



A sustentabilidade ambiental será outra das apostas desta 626ª edição. Pela primeira vez estarão disponíveis junto às portas lugares de estacionamento para bicicletas.



Já os copos de plástico serão substituídos por PVC. "É uma das grandes novidades deste ano. Uma feira mais verde e amiga do ambiente. Assim, queremos eliminar 261 mil copos de plástico e substituir por copos reutilizáveis.



Paralelamente está também previsto um serviço educativo e de sensibilização em parceria com o Oceanário de Lisboa", complementou Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu.



Como este ano a cidade de Viriato é a capital europeia do folclore, está também em fase de acabamento um palco folk para receber os grupos tradicionais. Calema, Amor Electro, Rui Veloso, Anselmo Ralph e Paus são alguns dos nomes que vão atuar no palco principal.



Já a abertura vai contar com o Coro Mozart, formado por jovens de Viseu.