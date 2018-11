Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira Popular de Lisboa está com obras paradas há meses

Autarquia prometeu conclusão dos trabalhos para 2018 mas terreno está ao abandono.

Por Rita Monteiro | 08:39

A 3 de novembro de 2016 começaram as obras naquele que virá a ser o espaço da nova Feira Popular de Lisboa, em Carnide, junto ao Bairro Padre Cruz. Desde 2003 que Lisboa não tem uma feira popular e a expectativa em 2016, quando começaram as obras, era que a nova feira estaria pronta em 2018.



Neste momento, as obras estão paradas e o terreno parece estar ao abandono. Qualquer pessoa pode aceder ao local pois a vedação está destruída. Há mesmo quem tenha visto animais a pastar no local.



"Há lá cabras e ovelhas a pastar. Dizem que são de um pastor do Bairro Padre Cruz mas elas andam ali à vontade", conta um morador. O novo parque, para além de carrosséis, vai ter espaços verdes com um miradouro, uma linha de água e uma ponte pedonal.



Em fevereiro do ano passado, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, anunciou que o parque verde estaria pronto no início de 2018. Mas o ano está a acabar e o parque ainda não existe.



O CM questionou a Câmara de Lisboa se há alguma previsão para a abertura do parque verde, mas não obteve resposta.



Já sobre os terrenos da antiga Feira Popular, o Ministério Público enviou uma carta à autarquia na qual pede esclarecimentos relativamente à Operação Integrada de Entrecampos. O pedido surgiu após questões colocadas pelo CDS-PP, que alega que a edificabilidade do projeto contraria a lei.



Está prevista a construção de edifícios de escritórios, área comercial e habitação, parte dela livre e outra parte em regime de Renda Acessível. Os terrenos vão a hasta pública na segunda-feira, por 188,4 milhões de euros.