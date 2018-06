Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira ‘verde’ acaba com 261 mil copos de plástico

Além de copos em PVC, o desejo é que os visitantes cheguem de bicicleta.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:33

A edição número 626 da Feira de S. Mateus, em Viseu, quer destacar-se pela sustentabilidade ambiental. O desejo passa por eliminar mais de 261 mil copos de plástico. E por isso, pela primeira vez, vão ser usados copos reutilizáveis em PVC e papeleiras de recolha seletiva de resíduos.



Esta foi uma das novidades conhecidas esta quarta-feira durante a apresentação oficial do certame que quer também que os visitantes cheguem de bicicleta. Vão estar instalados 40 lugares de estacionamento.



Entre as novidades está também o ‘Bairro da Restauração’, com mais de mil metros quadrados. Um espaço de conforto criado a pensar no bem-estar dos visitantes que contemplará oito restaurantes de grande e média dimensão voltados para a avenida central e com esplanadas sombreadas.



No ano em que Viseu é Cidade Europeia do Folclore, também as tradições serão valorizadas. "Este é o ano de consolidação da feira popular histórica e de referência do País", avançou Jorge Sobrado, gestor da Feira de S. Mateus. Mas um dos principais atrativos do evento, que se realiza de 9 de agosto a 16 de setembro, passa pelos artistas musicais.



Esta quarta-feira foram anunciadas as presenças de Amor Electro, Raquel Tavares, Calema, Paulo Sousa e o espetáculo da dupla Bruno Nogueira e Manuela Azevedo - ‘Deixem o Pimba em Paz’. ABBA Gold e o espetáculo infantil Ruca prometem também fazer as delícias de miúdos e graúdos.



Em 2018, a Feira de S. Mateus, que contará 250 expositores permanentes e 50 temporários, quer voltar a superar "o número mágico" de um milhão de entradas.