Feitos primeiros cinco exames eletrónicos para posse de arma

A PSP anunciou esta terça-feira ter realizado os primeiros 5 exames eletrónicos para candidatos à licença de uso e porte de arma de defesa.Os exames, feitos a 31 de julho, substituem as tradicionais provas de papel e caneta.A iniciativa insere-se num sistema de desburocratização a que a PSP diz ter aderido desde 2017. No âmbito do mesmo sistema, vão ser instaladas 24 salas de exame em todo o país, devidamente equipadas com o material informático.Candidatos a segurança, à licença de caça, e de tratadores de cães perigosos, poderão realizar as provas.