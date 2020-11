Fere homem a tiro em barbearia com bebé e criança na Moita

Zangado por acreditar que lhe tinham assaltado a casa, um homem de 46 anos, com antecedentes por tráfico de droga, agarrou num revólver e invadiu a barbearia onde acreditava estarem dois supostos assaltantes, em Alhos Vedros, Moita. Estavam seis pessoas no local, entre elas um bebé de seis meses e uma criança de 8 anos.Mas nem a presença dos meninos o travou: fez vários disparos para o interior. Atingiu um homem na coluna lombar. A vítima foi operada de urgência. O crime foi a 30 de outubro e o atirador, que fugiu de carro, entregou-se agora à PJ de Setúbal, que o tinha identificado e o procurava. Levou a arma e o tribunal deixou-o em liberdade, tendo de apresentar-se três vezes por semana na GNR, foi esta sexta-feira divulgado.A situação só não terá tido consequências trágicas devido à má qualidade das munições. Nesse dia, o atirador chamou a GNR por acreditar que lhe tinham assaltado a casa. Os militares não encontraram indícios de crime e foram-se embora, deixando o homem "fora de si".A situação poderá estar relacionada com tráfico, apesar de o atirador - que tem lojas - garantir estar "recuperado".