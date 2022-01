A rapariga de 17 anos, identificada apenas como Nádia, que sofreu ferimentos graves no acidente com três mortos da madrugada de sexta-feira, no Catujal, em Loures, mantinha-se este sábado hospitalizada.









A jovem seguia no banco traseiro, de onde foi retirada pelos bombeiros de Sacavém. Foi transportada para o Serviço de Observações de Pediatria do Hospital de Santa Maria, Lisboa, onde este sábado se mantinha. Está estável. Recorde-se que, no acidente, morreram Nadine Barbosa, de 18 anos, José Varela, de 20, e Sidney Correia.