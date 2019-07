Um homem de 37 anos foi detido pela PSP de Cascais pelo furto num café.Mas as autoridades conseguiram ligá-lo a dois outros crimes, devido ao sangue que o assaltante deixou nos locais após se ter cortado a partir vidros.O homem foi caçado nas imediações do café assaltado, ainda na posse da gaveta da caixa registadora.De acordo com a PSP, o suspeito encontra-se identificado por mais de uma dezena de "crimes semelhantes, com maior incidência no último mês".