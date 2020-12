Feridas em choque com táxi em Carrazeda de Ansiães

Uma mulher, de 41 anos, ficou em estado grave após uma colisão entre duas viaturas, esta segunda-feira, entre Carrazeda de Ansiães e Marzagão. Ao CM, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães, Abílio Félix, adiantou que os operacionais receberam o alerta já perto das 10h00 e “depararam-se com três vítimas, todas do sexo feminino com idades entre os 41 e os 80 anos”.



As mulheres de 41 e 80 anos foram levadas para o Hospital de Bragança. A terceira, taxista com cerca de 60 anos, apresentava ferimentos ligeiros e seguiu para a unidade hospitalar de Mirandela.



