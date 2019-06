Ferido a tiro em restaurante quando assistia ao Benfica-FC Porto

"Tive medo porque pensei que podia passar a andar numa cadeira de rodas ou morrer." As palavras são de Carlos Alberto Alves, baleado com 4 tiros no pé, braço e costas num restaurante, quando assistia ao clássico SL Benfica-FC Porto, a 7 de outubro de 2018, em Balazar, Póvoa de Varzim.



Esta segunda-feira, o agressor começou a ser julgado no Tribunal de Matosinhos e não quis falar. Após as agressões, acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,55 g/l. Antes dos disparos, agressor e vítima já se tinham desentendido. A vítima atirou uma pinha à cabeça do arguido em resposta aos dois 'calduços' que levou.

