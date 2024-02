Ferido após atropelamento em Felgueiras

Uma pessoa ficou ferida esta noite após ter sido atropelada por um veículo ligeiro de mercadorias no interior de uma empresa na rua de Torrados, em Felgueiras.



O alerta foi dado pelas 20h35 e os Bombeiros de Felgueiras, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital Padre Américo, foram acionados para o local.

Ao que o CM apurou, o atropelamento ocorreu num parque privado da empresa e a vítima sofreu ferimentos graves. Foi estabilizada no local e transportada para o hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR esteve no local e investiga as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.