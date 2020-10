Um homem de 41 anos ficou ferido, este domingo, depois de ter sido agredido com uma foice por um casal, no Parque da Ponte, em Braga. A vítima foi golpeada na cara e num dedo. A PSP investiga.



O homem estava a arrumar viaturas quando chegou ao local um casal, também de arrumadores, que lhe quereria tirar o lugar. Depois do ataque, os agressores esconderam a foice. Apesar de ferida, a vítima não quis ser hospitalizada.

