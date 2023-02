Um homem ficou ferido, ao início da tarde desta sexta-feira, ao ser atropelado por um carro, em frente ao Colégio Casa Mãe, em Baltar, no concelho de Paredes.



O alerta foi dado às 13h25. No socorro, estiveram os Bombeiros de Baltar e o INEM. O ferido foi assistido no local e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.