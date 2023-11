O despiste de um automóvel, seguido de capotamento, provocou um ferido, que foi hospitalizado, na noite desta segunda-feira, na Estrada Nacional 15, em Travanca, Amarante.

O alerta para o acidente foi dado às 19h45. No socorro estiveram os Bombeiros de Vila Meã e a equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante. A vítima foi transportada, com ferimentos considerados leves, para o Hospital de Santo António, no Porto.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.