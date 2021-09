Um homem sofreu ferimentos ligeiros numa colisão entre um carro e uma composição da Metro do Porto, na rua Padre António, junto ao Fórum da Maia.



O alerta foi dado ao final da tarde desta quinta-feira. No local estiveram os Bombeiros da Maia e a Viatura Médica do Hospital de S. João.





O ferido foi assistido no local e foi transportado para o Hospital de S. João, com ferimentos considerados ligeiros.As causas da colisão estão a ser investigadas pela PSP que esteve no local.