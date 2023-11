Um condutor ficou ferido, na tarde desta quinta-feira, numa aparatosa colisão entre dois carros, na variante no Cávado, junto à saída para Vila Verde.Após o embate, uma das viaturas foi projetada para um terreno junto à estrada. O alerta foi dado cerca das 18h00. No socorro, estiveram os Bombeiros de Vila Verde.A vítima, depois de estabilizada, no local foi transportada para o hospital, com ferimentos considerados leves. A GNR esteve no local e investiga.