Um jovem, de 19 anos, ficou ferido, esta tarde de domingo, no despiste da bicicleta em que seguia, tendo embatido contra um poste de eletricidade, em Varziela, Felgueiras.



O alerta foi dado às 15h59.





No socorro estiveram os Bombeiros de Felgueiras. O ferido foi transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, com ferimentos considerados leves.A GNR esteve no local e investiga.