Um homem sofreu esta sexta-feira ferimentos graves, ao sofrer uma queda de cerca de seis metros quando podava uma árvore na moradia do patrão, em Loures.O acidente ocorreu pelas 13h00, na rua São João de Deus. A vítima (50 anos) sofreu uma queda desamparada e testemunhas do acidente chamaram de imediato o INEM e a PSP.Assistido no local, teve de ser transportado de urgência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, estável, mas em estado considerado grave.