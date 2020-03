Um homem, com 50 anos, ficou ferido após uma queda de parapente, ontem, na Aldeia do Meco, Sesimbra.Segundo oapurou, uma das asas do equipamento não abriu e o desportista acabou por cair nas rochas.A vítima foi levada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Ao, o comandante da Capitania de Setúbal, Paulo Portugal, sublinhou que é "importante que as pessoas evitem estes comportamentos de risco nesta época complicada".