Ferido foge de local de explosão em Odivelas

Um homem de 43 anos, que sofreu queimaduras graves na face e nas mãos quando procedia a soldaduras durante trabalhos de manutenção no poço de um elevador, num prédio em Odivelas, foi retirado por um colega do local e acabou por ser encontrado pelos meios de socorro num outro bairro, a dois quilómetros do local do incidente.

A situação, ocorrida esta quarta-feira de manhã no bairro Codivel, causou estranheza na PSP, que investiga, e também na administração do prédio de habitação onde ocorreu a explosão.





De acordo com António Vicente, da administração, a empresa de manutenção de elevadores "não comunicou que iria realizar os trabalhos". "Dizem-nos que o homem estava a soldar e tocou em algo metálico que provocou a explosão", referiu.

Os moradores só se aperceberam de "um ruído de portas e um forte cheiro a gás". "Foi recebido o alerta e a PSP e os bombeiros avançaram com a retirada dos moradores do edifício de oito andares", explicou João António, vereador da Proteção Civil da Câmara de Odivelas.



Não houve danos no prédio, que por precaução ficou sem elevadores e gás. Os moradores regressaram em menos de duas horas.



O ferido ficou internado no Hospital de Santa Maria.