Um homem de 30 anos está com ferimentos críticos, “entre a vida e a morte”, após ter caído acidentalmente do telhado de um restaurante gerido pela família, na Portela das Padeiras, Santarém.Fábio Piedade, filho dos proprietários do estabelecimento, estava a limpar um exaustor quando se desequilibrou e bateu com a cabeça no chão, tendo sofrido um traumatismo cranioencefálico bastante grave. A vítima foi transportada de imediato para uma unidade especializada em Lisboa, onde está internado com prognóstico reservado. A vítima foi guarda-redes em vários clubes do Ribatejo.