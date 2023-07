Um homem, com cerca de 70 anos, ficou ferido com gravidade após ter sido atropelada por uma composição do metro, nesta manhã de segunda-feira, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado pelas 11h17 e os Bombeiros de Coimbrões, bem como o Batalhão de Sapadores de Gaia, foram acionados para o local.A vítima foi assistida e transportada para o Hospital Eduardo Santos Silva. Ao que oapurou, a circulação na linha já foi restabelecida.