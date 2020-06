Ferido grave em acidente de trabalho na Póvoa de Lanhoso

Um acidente de trabalho provocou dois feridos, um dos quais com gravidade, ao início da madrugada deste domingo, na Póvoa de Lanhoso.

O alerta para a ocorrência, na rua dos Moinhos Novos, foi dado às 00h34.

As vítimas, dois homens, foram socorridas no local por oito operacionais dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso, apoiados por três viaturas, e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga do INEM.

Ambos foram transportados para o Hospital de Braga.

A GNR esteve no local.