Uma colisão entre dois carros, esta madrugada, na rua do Senhor do Bonfim, em Fafe, provocou dois feridos. O alerta foi dado às 5h11 e os Bombeiros de Fafe, com o apoio do INEM, foram encaminhados para o local.

Do acidente resultaram dois feridos, um deles em estado grave. A vítima ligeira foi transportada para o hospital de Guimarães, já o ferido grave foi encaminhado para o hospital de São João, no Porto.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.