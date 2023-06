Um homem de 27 anos sofreu ferimentos graves numa colisão entre um camião e dois automóveis, ao início desta tarde, na EN319, junto à saída da A4 para Baltar, em Paredes.

O alerta para o acidente foi dado às 12h43. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Baltar e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, sendo hospitalizada após ser estabilizada.

A GNR de Paredes esteve no local e investiga as causas do acidente.