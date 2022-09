Um homem sofreu ferimentos graves na sequência de um embate entre uma carrinha de transporte de gado vivo e um carro, esta quarta-feira às 15h15, na A3, em Labruja, Ponte de Lima.Segundo apurou o, a carrinha capotou e as vacas andam à solta pela Auto estrada.O condutor do carro foi transportado, em estado grave, para o hospital de Viana do Castelo.No local estão os Bombeiros de Ponte de Lima, de Valença e a Brigada de Trânsito. A circulação está condicionada no local.