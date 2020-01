Um homem, de 30 anos de idade, ficou este domingo em estado grave, na sequência de uma colisão violenta entre a moto em que seguia e um veículo ligeiro.O acidente ocorreu por volta das 11h30, no lugar de Gândara, em Pardilhó, no concelho de Estarreja. A vítima foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Estarreja para o hospital de Aveiro.A GNR de Estarreja esteve no local e investiga agora as causas do acidente.