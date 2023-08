Um homem de 71 anos sofreu ferimentos graves numa colisão entre um velocípede e um automóvel, nesta manhã de sexta-feira, na EN101, em Troporiz, Monção.

O alerta para o acidente foi dado às 06h29. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Monção, com apoio de uma equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença. Depois de estabilizado no local, o septuagenário foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.