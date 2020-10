Um motard, de 25 anos, ficou ferido com gravidade quando perdeu o controlo da mota que conduzia e se despistou. O acidente aconteceu na rua de Santa Leocádia, em Briteiros, Guimarães. O alerta foi dado às 07h45 e a vítima despistou-se sozinha.



O homem foi socorrido no local pelos bombeiros das Taipas e pela equipa do INEM de Guimarães. Dado os ferimentos da vítima, foi transportada para o hospital de Braga. A GNR foi ao local toma conta da ocorrência e investigar as causas do despiste.

Ver comentários