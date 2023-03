Um homem de 70 anos ficou gravemente ferido na sequência de um despiste de motorizada este domingo à tarde em Valpaços. A vítima sofreu uma fratura numa perna e um traumatismo craniano.



Ao que tudo indica o homem perdeu o controlo da motorizada e colidiu com um muro. O acidente ocorreu pelas 16h20. No socorro estiveram os bombeiros de Valpaços e a equipa médica do INEM. A vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santo António no Porto.