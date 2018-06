O homem ter-se-á despistado e caído numa ravina.

Por Aureliana Gomes | 19:46

Um homem, com cerca de 35 anos, ficou ferido com gravidade, esta tarde, na sequência de um despiste numa pedreira, na rua 10 de junho, em Gonça, Guimarães.



Ao que o CM apurou, o homem ter-se-á despistado e caído numa ravina. O alerta foi dado cerca das 16h50.



No local estão os Bombeiros Voluntários de Guimarães com sete elementos e duas viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães e a GNR.