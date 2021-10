Uma pessoa ficou ferida com queimaduras graves, num incêndio numa casa, na rua do Calvário, em Gandra, Paredes, este sábado de manhã.



O alerta foi dado às 10h49, para um fogo num quarto. O incêndio foi rapidamente extinto pelos Bombeiros de Baltar que estiveram no local com 13 operacionais e cinco viaturas.





Ao local foi também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa. As causas do fogo são desconhecidas.