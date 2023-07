Ferido ligeiro após queda de parapente em Viana do Castelo

Uma mulher, de 30 anos, ficou ferida sem gravidade na sequência da queda ao mar do parapente com motor em que seguia na zona da praia de Castelo de Neiva, em Viana do Castelo.

O alerta foi dado pelas 19h30 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Ao que o CM apurou, no parapente seguiam dois ocupantes, contudo um deles já não estava no local à chegada dos meios de socorro.

A vítima foi assistida e transportada para o hospital Santa Luzia, em Viana do Castelo.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.