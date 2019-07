Um homem de 26 anos foi esta sexta-feira transportado ao Hospital de São José, em Lisboa, em estado crítico após colisão do carro que conduzia com um camião, ao km 89 da A1, perto de Bugalhos, Alcanena.Com o embate, a vítima foi projetada para fora da viatura e estava já na faixa de rodagem quando os meios de socorro chegaram ao local do acidente, às 05h30.A circulação na A1 não chegou a ser cortada, mas fez-se de forma condicionada apenas numa faixa de rodagem.