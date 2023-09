Um francês de 55 anos, tripulante do veleiro ‘Triana’, na famosa regata Ocean Globe Race, teve de ser resgatado numa complexa operação, a 448 km do Porto Santo, devido a um ferimento grave e profundo, com sangramento, numa perna.O salvamento mobilizou um ‘héli’ EH-101 e um avião P-3C da Força Aérea e foi coordenado pela Marinha. Foi levado para o Funchal.