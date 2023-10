Dois feridos é o resultado de um aparatoso despiste, esta tarde de domingo, na EN106/02, em Burgães, Santo Tirso. O alerta foi dado às 16h27. No socorro estiveram os Bombeiros de Santo Tirso.



Os feridos depois de assistidos no local, recusaram transporte para o hospital. Os motivos do despiste são desconhecidos. A GNR esteve no local e investiga.