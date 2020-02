Feridos em embate de mota de água contra rochas na Nazaré

A colisão de uma mota de água contra as rochas no interior do porto de abrigo da Nazaré provocou este domingo dois feridos graves – o piloto, de 32 anos, e uma das duas passageiras, de 35 -, que foram transportados para o Hospital de Leiria.O piloto perdeu o controlo da mota ao curvar junto à torre do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.Uma terceira ocupante, de 40 anos e de nacionalidade espanhola, foi projetada para a água após a colisão e depois de recolhida por uma embarcação foi observada, mas não apresentava ferimentos.