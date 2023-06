Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido no despiste de um motociclo, esta tarde em Santa Eufémia de Prazins, Guimarães.O alerta foi dado às 17h44 para um acidente na rua Padre João Moreira Leite.Os Bombeiros das Taipas e a equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação do INEM foram de imediato para o local.Uma das vítimas foi já transportada para uma unidade hospitalar. A outra vítima não resistiu aos ferimentos graves e morreu no local. Tinha entre 40 e 50 anos.