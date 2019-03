Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ferimentos comprovam ataque de português a mulher em hotel de Vigo

Ministério Público reitera pedido de 12 anos para milionário.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:43

Peritos forenses ouvidos ontem no julgamento onde Carlos Inácio Pinto responde por tentar matar a mulher num hotel, em Vigo, relataram que Eliza, de 29 anos, apresentava quatro ferimentos profundos na cabeça, tendo inclusive levado vários pontos.



As mesmas testemunhas deram conta de que seria praticamente impossível que tivesse sido a jovem a autoinfligir-se, uma hipótese que foi levantada pela defesa do arguido, de 60 anos.



O Ministério Público reiterou, por isso, o pedido de 12 anos de cadeia para o milionário, residente em Gaia, que atualmente está preso. O procurador pediu ainda que uma testemunha seja acusada de falsas declarações.



Trata-se de um homem que declarou ter visto Eliza Pinto dias antes do crime com o maço de calceteiro usado no ataque.