Fernando Ferreira foi torturado até à morte e atirado ao Rio Ave, em janeiro de 2020. Um ano e meio depois da morte, a viúva quebra o silêncio. Ao Investigação CM fala das dificuldades em lidar com a morte do marido, da revolta e do medo por um dos suspeitos do homicidio continuar em liberdade.





Em entrevista ao Investigação CM, a víuva de Fernando Ferreira revela a dor da perda do marido, atraído para a morte por um amigo e mostra-se revoltada com a libertação do outro suspeito. Arminda Guimarães quer Justiça.