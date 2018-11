Fernando Gomes pede adiamento da diligência do caso E-Toupeira

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol iria ser ouvido na qualidade de testemunha.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, não será esta terça-feira ouvido pela juíza Ana Peres, no âmbito da instrução do processo E-Toupeira.



Fernando Gomes solicitou o adiamento da diligência, na qual iria depor na qualidade de testemunha, para que pudesse assistir ao jogo da selecção portuguesa com a Polónia, que se realiza hoje em Guimarães.



A juíza Ana Peres ainda não se pronunciou sobre a justificação apresentava pelo dirigente da FPF. A magistrada poderá designar outra data para ouvir Fernando Gomes ou prescindir do seu testemunho.



Testemunhas da Benfica SAD ouvidas no tribunal

O presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, o diretor financeiro do Benfica, Miguel Moreira, e o diretor de comunicação do clube, Luís Bernardo, testemunhas arroladas pela Benfica SAD no processo e-toupeira, marcaram presença no tribunal para serem ouvidos.



Miguel Moreira e Luís Bernardo não prestaram declarações à comunicação social à entrada para o TCIC, onde também se encontram os mandatários das outras partes envolvidas no processo, quer no papel de arguido (como a Benfica SAD e o seu ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves, bem como os dois funcionários judiciais visados pela Justiça), ou de assistente (como é o caso da Sporting SAD).



A fase de instrução do processo 'e-toupeira', requerida pelos quatro arguidos, incluindo a Benfica SAD, começou na quarta-feira da semana passada no TCIC, em Lisboa.



A leitura da decisão do debate instrutório está marcada para o dia 26.