Fernando Pimenta chegou a Portugal esta noite de segunda-feira. O canoista terminou em grande a Taça do Mundo de Poznan em canoagem, com mais quatro medalhas de ouro no palmarés. O canoísta português venceu a final de K1 5000 metros e subiu ao quarto lugar mais alto do pódio pela quarta vez no mesmo dia.



Antes, Fernando Pimenta já tinha conquistado a medalha de ouro nas provas de K1 500 e 1000 metros, juntando ainda uma inédita vitória em K2 500 com Teresa Portela.

