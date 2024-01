Fernando Valente também desligou telemóvel secreto

Fernando Valente, o principal suspeito do homicídio de Mónica Silva, desligou o telemóvel às 20h00 no dia em que a grávida desapareceu. No entanto, usou o telemóvel secreto para ligar à mulher desaparecida às 21h07 e depois desligou também esse aparelho. O telemóvel nunca foi encontrado, mas as autoridades conseguiram descobrir o número graças ao filho mais velho de Mónica, que partilhava os contactos telefónicos com a mãe.O jovem relatou ainda aos inspetores da PJ que nesse dia do desaparecimento - 3 de outubro - a mãe saiu de casa a pé e que era Fernando quem a ia alegadamente buscar.Os dois filhos da mulher grávida, de 11 e 14 anos, já foram ouvidos por uma juíza para memória futura. Como é habitual, a defesa do suspeito esteve presente e, por isso, Fernando Valente já conhece os depoimentos dos jovens.Fernando Valente, detido pela PJ em meados de novembro, está em prisão domiciliária numa habitação em Pedroso, Gaia. O suspeito está indiciado por homicídio qualificado, profanação e ocultação de cadáver e, também, aborto agravado.João, de Mira, Coimbra, todos os dias fazia 50 km. Fizesse chuva ou sol, João tornou-se figura presente nas buscas pelo corpo de Mónica. Já tratava a família como se fosse sua, emocionava-se a cada descoberta.Do João aos muitos Joões e Joanas que todos os dias acompanham o caso. Na Murtosa, são centenas os que choram com a família de Mónica… Grande parte nem sequer conhecia a mulher, mas ninguém fica indiferente ao crime macabro e todos torcem por um final, só possível com funeral. É a mostra de um País solidário que nunca rejeita as ajudas e que está sempre do lado de quem está a sofrer.