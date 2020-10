esencarcerados,

foram transportadas ao Hospital Setúbal.

Um Ferrari despistou-se na tarde desta quinta-feira ao quilómetro 26.6 da A2, sentido sul/norte. Os dois feridos leves, que tiveram de ser dO alerta foi dado às 14h16min e no local estiveram 9 operacionais dos bombeiros, 2 operacionais do INEM, apoiados por duas viaturas de emergência médica.O supercarro em questão é um Ferrari 488 Spider, um modelo que a marca italiana já não vende mas que no mercado de usados tem um valor a rondar os 280 mil euros.